Обновленная Hyundai Elantra засветилась на дорожных тестах

Снимки закамуфлированной Hyundai Elantra опубликовали наши зарубежные коллеги из Carscoops. Рассмотреть детали из-за плотной маскировочной пленки сложно, но даже с ней видно, что корейцы чуть видоизменили оптику, бамперы и воздуховоды. Фотографий салона нет — вероятно, его «шпионы» покажут позже. Но по слухам, посвежевшей «Элантре» как минимум достанется новая «мультимедийка» с более крупным тачскрином.

Технические подробности представители Hyundai тоже пока держат в строжайшем секрете. Однако велика вероятность, что силовые агрегаты останутся прежними. Напомним, что в России Elantra предлагается с двумя моторами: 1,6-литровым MPI на 128 л. с. и 2,0-литровым движком семейства Smartstream на 150. Коробка передач и в том, и в другом случае — шестиступенчатый «автомат».

И напоследок минутка ностальгии. В декабре 2020-го, когда Hyundai Elantra только вышла на наш рынок, за нее просили от 1 329 000 рублей. Сейчас же, в феврале 2023-го, стартовый прайс модели — 2 149 000 целковых. И то, это — рекомендованная розничная цена, а реальная дилерская — значительно выше. Очевидно, рестайлинговая «Элантра» будет стоить еще больше, если она вообще до нас доедет. Но это мы узнаем лишь в 2024 году, когда состоится ее премьера.