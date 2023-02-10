Chery построит в России собственную сеть зарядных станций для «электричек»

Так, в частности, уже в этом году у дилеров появятся гибриды от Chery, а чуть позже и стопроцентные «электрички». По словам директора АО «Чери автомобили рус» Владимир Шмаков, появление электрокаров этой марки осложняется не только необходимостью адаптации китайских e-мобилей под Россию, но и отсутствием инфраструктуры, позволяющей полноценно эксплуатировать новомодные авто:

— При нынешнем развитии сервисов для электрокаров это пока транспорт для поездок вокруг дома. Именно поэтому мы свой российский электрический путь начнем с гибридов. Наш гибрид — этакая помесь традиционного авто и «электрички»: заряд батарей происходит от классической розетки или зарядной станции, а также в процессе рекуперации. Но есть в нашей линейке и гибриды с солнечными панелями, которые в перспективе мы так же планируем поставлять в Россию.

Что касается чистокровных электромобилей от Chery, то их на данный момент адаптируют к суровым российским реалиям, и к концу этого года первые экземпляры, возможно, поступят в продажу. Однако, по словам Владимира Шмакова, кроме собственно продаж «электричек», «Чери» займется и строительством собственных «заправочных» станций:

— Нет, это не будут полноценные ЭЗС под нашим брендом, но на уже существующих автозаправочных станциях мы планируем поставить свои «розетки», — делится планами на ближайшее будущее глава «Чери Автомобили Рус». — Само собой разумеется, пользоваться зарядной инфраструктурой смогут не только владельцы автомобилей нашего бренда, но и все желающие…