Немцы представили новый Mercedes-Benz Sprinter

​Микроавтобус Mercedes-Benz eSprinter освоил новую «тележку» Electric Versatility Platform, а единственный электромотор нашел свое место на задней оси. В зависимости от модификации движок способен развивать от 136 до 201 л. с. Крутящий момент составляет 400 Нм.

Что касается батареи, то она представлена литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 113 квт*ч. Помимо того, что накопитель не содержит никеля и кобальта, АКБ умеет контролировать собственную температуру. Иными словами, в производстве такая батарея дешевле, а по характеристикам — технологичнее.

До 80% аккумулятор способен зарядиться за 40 минут, что позволит «Спринтеру» преодолеть свыше 500 километров пути. Причем умный навигатор мультимедийного центра MBUX рассчитает наиболее короткий маршрут до цели, а в случае необходимости направит на ближайшую станцию для подзарядки.

Продажи электрического «Спринтера» намечены на второй квартал 2023 года.