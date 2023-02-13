Когда Hyundai Solaris нового поколения поступит в продажу

Судя по всему, новый Hyundai Verna будет сильно отличаться от предшественника. Ему достанутся и перелицованная, более узкая оптика, и радиаторная решетка а-ля представительский Grandeur, и новые «острые» выштамповки на боковинах. Кажется, что более покатой станет и крыша. А вот какие сюрпризы готовит интерьер, пока непонятно. Представители марки ограничились лишь тизерами экстерьера.

Что касается «техники», то в моторную гамму нового Verna войдут два двигателя объемом 1,5 литра — атмосферный и турбированный. Первый будет трудиться в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, а второй — с той же МКП или «роботом» на семь ступеней. Прочих подробностей пока нет — вероятно, их раскроют лишь во время премьеры.

А она, кстати, состоится уже совсем скоро. По данным наших коллег из Autocar India, сменивший генерацию седан представят широкой публике в ближайшие дни, а его продажи начнутся в мае.

И хотя Hyundai Verna предназначен для индийского рынка, есть шанс, что мы увидим эту машину и в России — благодаря параллельному импорту. Solaris всегда пользовался у нас высоким спросом, а потому будет совсем не удивительно, если иные дилеры попытают удачу, предложив азиатский седан. Тем более что из Индии автомобили к нам уже возят — вспомним хотя бы бюджетный Suzuki DZire, о котором портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.