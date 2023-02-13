Собачьи игры: свежие подробности о Haval Dargo «второго поколения»

Уже не секрет, что Haval H-Dog получит 2,0-литровый турбомотор на 238 «лошадок». Но, как выяснили наши коллеги из «Китайских автомобилей», будет и еще один агрегат — 1,5-литровый двигатель с наддувом на 184 силы. Информация о нем накануне появилась в базе Министерства промышленности и информатизации КНР. Коробки передач — «робот» на семь (для младшей) и девять (для старшей) ступеней. Привод — передний и полный. Версия с последним в лучших традициях «поднебесного» автопрома получит к названию приставку Max.

Производство кроссоверов с двухлитровым мотором в Китае уже стартовало — совсем скоро должны начаться и продажи. Вероятно, чуть позже Haval выведет на «домашний» рынок менее мощную 184-сильную версию, а через какое-то время — и гибридную. Ее, по слухам, оборудуют установкой с суммарной отдачей в 326 л. с. и 530 Нм крутящего момента.

Когда H-Dog приедет в Россию — если вообще приедет — пока непонятно. Но по идее, мы сначала должны увидеть вторую «собаку» — модель Cool Dog. С другой стороны, спорный Dargo в нашей стране особой популярностью не пользуется. Так что, может, Haval решит на нем и прекратить свой «собачий» эксперимент. Тем более что все внимание сейчас сосредоточено на запуске родственного суббренда Tank.