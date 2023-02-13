Собачьи игры: свежие подробности о Haval Dargo «второго поколения»

Разобраться в модельных линейках китайских автобрендов — та еще задачка. Производители из КНР любят параллельно продавать предыдущие и новые (с приставкой Pro в названии) поколения, плодить Max- и Plus-модификации, придумывать «на всякий случай» сразу по несколько наименований. Поэтому выяснять, кем там приходится новый H-Dog знакомому нам Dargo, даже не возьмемся. Просто кроссовер, который может однажды приехать в Россию.
Итак, H-Dog (или «Дарго» второго поколения, если угодно) довольно сильно отличается от нынешнего Dargo. Во-первых, внешним видом. Во-вторых, габаритами. Длина нового кроссовера достигает 4705 (+85 мм), ширина — 1908 (+18 мм), а высота — 1780 мм. При этом инженеры «растянули» и колесную базу — на целых 72 мм. В-третьих, у новинки иные силовые агрегаты.
Уже не секрет, что Haval H-Dog получит 2,0-литровый турбомотор на 238 «лошадок». Но, как выяснили наши коллеги из «Китайских автомобилей», будет и еще один агрегат — 1,5-литровый двигатель с наддувом на 184 силы. Информация о нем накануне появилась в базе Министерства промышленности и информатизации КНР. Коробки передач — «робот» на семь (для младшей) и девять (для старшей) ступеней. Привод — передний и полный. Версия с последним в лучших традициях «поднебесного» автопрома получит к названию приставку Max.
Производство кроссоверов с двухлитровым мотором в Китае уже стартовало — совсем скоро должны начаться и продажи. Вероятно, чуть позже Haval выведет на «домашний» рынок менее мощную 184-сильную версию, а через какое-то время — и гибридную. Ее, по слухам, оборудуют установкой с суммарной отдачей в 326 л. с. и 530 Нм крутящего момента.
Когда H-Dog приедет в Россию — если вообще приедет — пока непонятно. Но по идее, мы сначала должны увидеть вторую «собаку» — модель Cool Dog. С другой стороны, спорный Dargo в нашей стране особой популярностью не пользуется. Так что, может, Haval решит на нем и прекратить свой «собачий» эксперимент. Тем более что все внимание сейчас сосредоточено на запуске родственного суббренда Tank.