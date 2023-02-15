Nissan отзывает почти 500 000 машин из-за травмоопасной эмблемы

Причина грядущей акции — «сомнительный» логотип на рулевом колесе. Эксперты определили, что в случае срабатывания подушки безопасности пластиковая деталь отрывается и травмирует рулевого. Историю печально известной фирмы Takata, продукция которой покалечила многих людей, еще многие помнят. Поэтому с визитом в сервис лучше поторопиться.

К счастью для нас, большинство травмоопасных машин продано в США, но и россиянам нужно быть начеку. Под отзыв попали кроссоверы Pathfinder, продававшиеся в нашем отечестве. Также в Россию завозили модели Armada и Titan. Ну а большая часть травмоопасных «японцев» — среднеразмерные пикапы Nissan Frontier 2008—2011 годов выпуска, довольно популярные в Америке.