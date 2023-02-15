Новый кроссовер Evolute i-Sky впервые засветился в России

Снимки кроссоверов Evolute i-Sky, загруженных на автовоз, опубликовали наши коллеги из «Китайских автомобилей». По сути, этот фотоматериал — первое подтверждение того, что линейку Evolute пополнит именно Dongfeng Forthing Thunder. Ведь прежде представители компании название «поднебесного оригинала» не раскрывали, а лишь указывали его характеристики: сегмент — SUV C+, колесная база — 2750 мм, дальность хода — 600 км.

Итак, Dongfeng Forthing Thunder. По своим габаритам кроссовер сопоставим с такими моделями, как Toyota RAV4: его длина — 4600 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1680 мм. В движение новинку приводит электромотор (да-да, один, на передней оси) мощностью 204 л. с. и 340 Нм крутящего момента. Разгон до первой сотни — 7,9 секунды, максимальная скорость — 180 км. Что же до дальности хода, то это 430 или 630 км в зависимости от версии.

В Китае Dongfeng Forthing Thunder впервые представили публике перед Новым годом, а его полноценная премьера запланирована на март. Информации о машине для России — то есть об Evolute i-Sky — пока никакой нет: ни технических характеристик, ни даты начала продаж, ни цен, разумеется.

Но учитывая, что за простой и компактный i-Joy дилеры Evolute просят 3,5 млн. рублей (без скидок по госпрограммам), можно предположить, что прайс i-Sky будет едва ли ниже 4 млн.