Первое знакомство с седаном Kaiyi E5: комфорт без плюса

Российский автомобильный рынок в 2022 году просто сгорел: остановились не только поставки из-за рубежа, но и заводы внутри страны. Чуть более 600 000 проданных за год машин — насмешка над гигантскими автопотребностями россиян. Однако из последующих событий — весеннего ажиотажа, летнего затишья и осенней подготовки к буре — нужно было сделать выводы.

Первый из них — деньги у наших людей есть и немалые, иначе LADA Vesta за 2,2 млн. рублей никто бы не покупал. Иными словами, потребность есть, финансы тоже, осталось только наладить поставки автомобилей, чем китайцы мгновенно и занялись. Они вообще, в отличии от тех же японцев, ребята шустрые, два раза повторять не надо.

Расставшись с корейскими марками и BMW, калинградский конвейер пылью покрыться на успел — пришли бренды из Поднебесной и в предельно сжатые сроки наладили производство уже своего товара. Стул еще не остыл, а из заводских ворот выехал новый автомобиль — седан доселе в России неизвестной марки Kaiyi, ставший первенцем нового сотрудничества. Пробой пера, после которой появятся еще два кроссовера. Начать стоит непосредственно с «Каи».