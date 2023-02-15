Первое знакомство с седаном Kaiyi E5: комфорт без плюса

Российский автомобильный рынок в 2022 году просто сгорел: остановились не только поставки из-за рубежа, но и заводы внутри страны. Чуть более 600 000 проданных за год машин — насмешка над гигантскими автопотребностями россиян. Однако из последующих событий — весеннего ажиотажа, летнего затишья и осенней подготовки к буре — нужно было сделать выводы.
Первый из них — деньги у наших людей есть и немалые, иначе LADA Vesta за 2,2 млн. рублей никто бы не покупал. Иными словами, потребность есть, финансы тоже, осталось только наладить поставки автомобилей, чем китайцы мгновенно и занялись. Они вообще, в отличии от тех же японцев, ребята шустрые, два раза повторять не надо.
Расставшись с корейскими марками и BMW, калинградский конвейер пылью покрыться на успел — пришли бренды из Поднебесной и в предельно сжатые сроки наладили производство уже своего товара. Стул еще не остыл, а из заводских ворот выехал новый автомобиль — седан доселе в России неизвестной марки Kaiyi, ставший первенцем нового сотрудничества. Пробой пера, после которой появятся еще два кроссовера. Начать стоит непосредственно с «Каи».
Это дочернее предприятие Chery, сконцентрированное на производстве авто бюджетного сегмента. Поэтому самым важным конкурентным преимуществом нынешней премьеры должна стать цена. Официальный запуск модели намечен на март, поэтому цифры пока никто называть не торопиться — до весны еще надо дожить.
Но в Китае седан стоит от 700 000 до 900 000 рублей на наши деньги, поэтому кулуарная оговорка в стиле «чуть больше миллиона» вполне может быть недалека от истины. Если удастся уложить стоимость машины до полутора миллионов «деревянных» — это будет блокбастер. Скоро узнаем.
А пока можно изучить внешний вид: в «дизайн» китайцы уже научились попадать, ничтоже сумняшеся скупив всех именитых европейских «модельеров», поэтому выглядит машина крайне современно и стильно. Хотелось бы колеса побольше, но это, знаете ли, деревенское детство играет. Если кратко, то рядом с фаворитом класса, божественной Toyota Camry, в грязь «китаец» не ударит. Очень напоминает (как ментально, так и визуально) модельную линейку Kia прошлого поколения. Оно и не удивительно — в основе Kaiyi лежит Chery Arrizo 7, выпускавшаяся с 2013 по 2019 год.
В салоне — привычный китайский «коктейль» из технологий и дизайна, но кресла вполне удобные для широкой российской «осанки», руль «лежит» в руках, а настройка водительского места много времени не заняла. Безусловно, презентационный автомобиль был в самом богатом исполнении, но как будут выглядеть стоковые экземпляры — пока секрет.
Зато известно, что E5 будут разделены на машины для такси, каршеринга и частного использования. В чем это будет выражаться кроме цены — пока вопрос. По капотом «пятерки» располагается единственный доступный в России тандем мотора и трансмиссии — полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с., агрегатированныйй с бесступенчатым вариатором. МКП не будет. «Автомата» — тоже.
Как этот «Каи» поедет и поедет ли вообще, насколько удалось китайцам остудить изначально «горячий» мотор и сколько это чудо сможет прожить под московским таксистом — узнаем очень скоро. До старта продаж осталось недолго.