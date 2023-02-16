Льготы за наш счет: власти нашли новый старый способ спасти автопром

Не везет нашему Минпромторгу. Что он ни делает, не идут дела. Поэтому инициативы ведомства часто воспринимаются с изрядной долей скепсиса, даже когда они выглядят совершенно невинно. Взять хотя бы те же СПИК — специальные инвестиционные контракты. Нормальный такой инструмент для развития собственной производственной и технологический базы, подразумевающий привлечение инвестиций в российскую экономику под государственные гарантии получения выгодных условий ведения бизнеса и налоговых льгот.
А друг твой сделал ноги
В Минпромторге считают, что продление действия СПИК позволит увеличить привлекательность российского автопрома с точки зрения вложения денег и идей в его развитие. И правильно считают — благое дело, если под бизнесом подразумевать не отверточную сборку, и не переклеивание этикеток на готовой продукции, а развитие технологически емких передовых производств. Однако вот тут-то и начинают закрадываться в голову неприятные мысли.
Механизм специнвестконтрактов запущен в России с 2015 года. Они были заключены со всеми крупными российскими и иностранными автомобильными концернами, располагавшими заводами на территории нашей страны. И каков оказался итог? Правильно, нулевой.
Как только дядя за лужей год назад топнул ножкой, подавляющее большинство глобальных автобрендов немедленно подхватилось и дало деру, наплевав на неизменные условия ведения бизнеса и на льготное налогообложение. Но прежде, чем сделать Минпромторгу ручкой, «бизнес-партнеры» не поленились упаковать и утащить с собой все вожделенные технологии, ради которых, собственно, и затевался СПИК.
Куда девался технологический суверенитет
«Минпромторгом России реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленный на создание условий для углубления технологического суверенитета, в том числе в автомобильной промышленности», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства. Как это успокоительно звучит, правда? Только вот у одного меня возникает вопрос — а чем занималось ведомство все это время, начиная с как минимум с 2015 года? Каким образом оно углубило и защитило наш технологический суверенитет, уже имея в руках все те рычаги, которые ему вновь собирается дать правительство?
На всевозможные льготы автопроизводителям и стимуляцию продаж автомобилей тратились колоссальные деньги — по нескольку десятков миллиардов рублей в год. И что же? Стоило западным концернам хлопнуть дверью, как встали все автомобильные заводы, включая самый что ни на есть отечественный АВТОВАЗ! Через какое-то время, правда, он вновь заработал, но с его конвейера начали сходить полуфабрикаты, лишенные необходимых систем безопасности. Вот такой технологический суверенитет за 8 лет обеспечил нам Минпромторг во главе со своим бессменным руководителем Денисом Валентиновичем Мантуровым.
Новые песни о… старом
На голубом глазу представители министерства заявили нашим коллегам, что в случае налаживания производства в России, в том числе заключения технологического партнерства с отечественными автостроителями, зарубежные автокомпании вправе рассчитывать на меры поддержки со стороны государства. Это что — новые песни о еще не забытом старом? Кого теперь собирается поддержать ведомство г-на Мантурова, бездарно профукав (не сказать еще хуже) сотрудничество с продвинутыми западными и японскими брендами? Выбор невелик — китайские и иранские компании, в технологическом плане сильно уступающие тем, что здесь долгое время тусовались и делали немаленький гешефт.
Сами по себе как инструмент специнвестконтракты не плохи и не хороши — вопрос в том, как они используются, на чье, так сказать, благо. И есть четкое ощущение, что до сих пор учитывались в первую очередь интересы этих самых автопроизводителей, которых всеми силами заманивали на наш рынок и заботились о том, чтобы они хорошо тут зарабатывали, смотря сквозь пальцы на все нехитрые махинации, позволявшие им получать льготы и при этом не ударять палец о палец. Интересы же государства во многом не учитывались — чай, не обеднеет. Пенсии, правда, в России смешные, да и зарплаты не потрясают воображение.
Очень не хотелось бы, чтобы подобная политика повторилась еще раз, теперь уже с новыми благоприобретателями. У которых и труба пониже, и дым пожиже.