Льготы за наш счет: власти нашли новый старый способ спасти автопром

Не везет нашему Минпромторгу. Что он ни делает, не идут дела. Поэтому инициативы ведомства часто воспринимаются с изрядной долей скепсиса, даже когда они выглядят совершенно невинно. Взять хотя бы те же СПИК — специальные инвестиционные контракты. Нормальный такой инструмент для развития собственной производственной и технологический базы, подразумевающий привлечение инвестиций в российскую экономику под государственные гарантии получения выгодных условий ведения бизнеса и налоговых льгот.

А друг твой сделал ноги

В Минпромторге считают, что продление действия СПИК позволит увеличить привлекательность российского автопрома с точки зрения вложения денег и идей в его развитие. И правильно считают — благое дело, если под бизнесом подразумевать не отверточную сборку, и не переклеивание этикеток на готовой продукции, а развитие технологически емких передовых производств. Однако вот тут-то и начинают закрадываться в голову неприятные мысли.

Механизм специнвестконтрактов запущен в России с 2015 года. Они были заключены со всеми крупными российскими и иностранными автомобильными концернами, располагавшими заводами на территории нашей страны. И каков оказался итог? Правильно, нулевой.