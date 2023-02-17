Tesla отзывает сотни тысяч аварийно-опасных машин

Заокеанский электробренд приглашает в автосервисы 362 000 владельцев Tesla, в чьих автомобилях будет обновлено программное обеспечение, отвечающее за работу функции автономного вождения. В настоящий момент «автопилот» на американских машинах официально признан небезопасным.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) заявило, что софт аварийных Tesla допускает превышение скоростного режима, а также совершение нарушений проезда перекрестков. Чем это грозит, мы с вами уже знаем.

Под отзыв подпадают сомнительные модели Tesla Model S, Model X, Model 3, а также Model Y, выпущенные в разные годы. Видимо, поэтому в последние дни акции «Теслы» стали стремительно падать вниз.