Tesla отзывает сотни тысяч аварийно-опасных машин

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Сколько должно было случиться прецедентов, когда «автопилот» пресловутой Tesla инициировал аварии, чтобы, наконец, американцы устроили отзывную кампанию? Много! Хорошо, что это все-таки произошло.
Мирон Горин

Заокеанский электробренд приглашает в автосервисы 362 000 владельцев Tesla, в чьих автомобилях будет обновлено программное обеспечение, отвечающее за работу функции автономного вождения. В настоящий момент «автопилот» на американских машинах официально признан небезопасным.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) заявило, что софт аварийных Tesla допускает превышение скоростного режима, а также совершение нарушений проезда перекрестков. Чем это грозит, мы с вами уже знаем.

Под отзыв подпадают сомнительные модели Tesla Model S, Model X, Model 3, а также Model Y, выпущенные в разные годы. Видимо, поэтому в последние дни акции «Теслы» стали стремительно падать вниз.

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17 февраля 2023
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