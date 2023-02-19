Китайцы завалили Россию дешевыми экскаваторами

Рынок легковых автомобилей и большегрузной техники вовсю оккупировали китайские товарищи. Не отстает и сектор строительной техники, тракторов и экскаваторов. Согласно данным «Авито Авто», семь из десяти самых продаваемых погрузчиков в нашей стране — это относительно недорогие модели китайских брендов.

Наиболее стремительный взлет продемонстрировала марка Lonking, прыгнувшая за год с девятого на первое, лидирующее место. Бренд заполучил 20,2% доли рынка среди всех новых экскаваторов, представленных в России. Спрос вырос без малого в 3,5 раза.

Второе место по востребованности занял XCMG с показателем 18,8% от общего предложения экскаваторной техники. Кстати, годом ранее именно этот китайский бренд был абсолютным лидером в сегменте.

Замыкает тройку лидеров Sany — 10,9% от общего объема продаж. Спрос на модели этой «поднебесной» марки вырос вдвое. Также в ТОП−10 «самых-самых» вошли марки Shantui, Yuchai и Zoomlion.