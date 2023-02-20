Стал известен поставщик системы ABS для LADA Vesta NG

Фото "АвтоВзгляд"
Тольяттинский автогигант готовится возобновить выпуск рестайлинговой LADA Vesta. Уже ясно, что модель не планируют делать упрощенной. Так, сегодня стало известно, что семейство получит ABS от нового поставщика комплектующих.
Виктор Васильев

Место агрегатов компании Bosch займет продукция китайской фирмы KESENS. О том, что азиатский партнер уже утвержден, сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что слухи о «китайском следе» ходили еще с ноября прошлого года. Тогда, в рамках заводского конкурса, показали слайд со схемой решения проблемы поставок электронных компонентов. На нем и было указано имя KESENS. Кстати, компания основана в 2016 году.

Как ранее сообщил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, обновленная Vesta NG отправится в серийное производство в самом начале весны. Флагманский седан поступит на рынок не только с антиблокировочной системой тормозов, но и с подушками безопасности, а также другими «плюшками». Вариатор и мотор стандарта «Евро−5» подтянутся позднее.

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20 февраля 2023
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