Стал известен поставщик системы ABS для LADA Vesta NG

Место агрегатов компании Bosch займет продукция китайской фирмы KESENS. О том, что азиатский партнер уже утвержден, сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что слухи о «китайском следе» ходили еще с ноября прошлого года. Тогда, в рамках заводского конкурса, показали слайд со схемой решения проблемы поставок электронных компонентов. На нем и было указано имя KESENS. Кстати, компания основана в 2016 году.

Как ранее сообщил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, обновленная Vesta NG отправится в серийное производство в самом начале весны. Флагманский седан поступит на рынок не только с антиблокировочной системой тормозов, но и с подушками безопасности, а также другими «плюшками». Вариатор и мотор стандарта «Евро−5» подтянутся позднее.