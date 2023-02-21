В России открыли прием заказов на электрогрузовики EVM Pro

Приобрести автомобиль можно как напрямую у производителя, так и в автосалонах «Торгмаш» в Москве. Сбор предварительных заявок уже идет на сайте компании «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM) через обычную форму заказа.

Стоимость EVM Pro — 4 500 000 рублей. «Прайс» зафиксировали для первых 250 транспортных средств. При покупке в лизинг или кредит можно получить субсидию: ее размер составит до 925 000 рублей.

Недавно электрогрузовик прошел все сертификацонные испытания и получил ОТТС. Его ключевые характеристики: грузоподъемность до 1 тонны, пробег на одном заряде до 300 км. В комплекте идет компактное зарядное устройство мощностью 40 кВт, способное полностью «напитать» тяговые батареи за два часа.

В компании подсчитали, что 1 км пробега EVM Pro стоит 7–8 рублей в отличие от автомобиля с привычным двигателем, где этот показатель составляет 13–15 рублей. Напомним также, что в сентябре прошлого года портал «АвтоВзгляд» протестировал опытный образец грузовика. Обзор читайте и смотрите по ссылке.