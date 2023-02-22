Exeed представил свой флагманский кроссовер Yaoguang

В вольном переводе с китайского Yaoguang означает «Блистательный». В основе конструкции кроссовера авто лежит платформа M3X 2.0: SUV стал первой моделью бренда, построенной на этой технической базе. В движение новинку рынка приводит турбомотор 2.0 TGDI мощностью 261 л. с. Модель получила как передне-, так и полноприводную трансмиссии. Расход бензина — 7,6 л/100 км либо 8,1 л/100 км соответственно.

Разгон от 0 до 100 км/ч декларируется на уровне 8,6 секунд. Предусмотрено семь режимов вождения. Позже появится версия с гибридной силовой установкой PHEV. Размеры Exeed Yaoguang составляют 4781х1920х1671 мм. Колесная база — 2815 мм.

Приборная панель и дисплей блока мультимедиа представлены здесь 12,3-дюймовыми мониторами, визуально совмещенными в одну ЖК-панель. «Мозги» электронной системы автомобиля построены вокруг процессора Qualcomm Snapdragon 8155. Производитель заявляет о наличии среди опций модели 32 функций помощи водителю, включая автоматическую парковку.

На китайском рынке Exeed Yaoguang предлагается в двух комплектациях по ценам 167 800 и 179 800 юаней (24 800 и 26 600 долларов США) — то есть за 1,9 и 2 млн. рублей соответственно. Учитывая агрессивную манеру выхода на российский рынок уже известных моделей Exeed, можно предположить, что в конце концов и мы встретимся и с кроссовером Yaoguang. Только цена для России у него будет, скорее всего, отнюдь не «китайская», а в разы выше.