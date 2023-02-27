Корейцы показали, как будет выглядеть обновленная Hyundai Elantra

Корейские дилеры Hyundai начнут принимать заказы на посвежевшую Avante (именно так у себя на родине называется Elantra) уже в марте. Седан, переживший плановое обновление, обзавелся более узкой передней оптикой, видоизмененной радиаторной решеткой, перелицованными бамперами, колесными дисками иного дизайна. А вот фонари, что любопытно, остались прежними.

В салоне изменений куда меньше. Корейцы пересмотрели лишь оформление центральной консоли — в частности, блока управления климатической системой. О прочих корректировках судить сложно: фотография интерьера лишь одна, и та — с далеко не самого удачного ракурса.

Вероятно, не случится революций и «под капотом». Ожидается, что моторная гамма модели останется прежней, но наверняка мы узнаем лишь после официального старта продаж — пока корейцы в технические подробности не вдаются.

Добавим, что сегодня Hyundai Elantra предлагается в России по цене от 2 145 000 рублей — по крайней мере, такая сумма указана в «рекомендованном» прайс-листе на сайте марки. В действительности же дилеры просят за четырехдверку гораздо больше. Хотя это не самая большая проблема: дефицитную «Элантру» нужно еще постараться найти…