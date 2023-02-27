Корейцы показали, как будет выглядеть обновленная Hyundai Elantra

Фото: Hyundai
В начале февраля в сеть «слили» фотографии закамуфлированной Hyundai Elantra, пойманной во время дорожных тестов, а теперь появились и снимки «обнаженной» машины — без каких-либо пленок и панелей. Причем обнародовали их сами корейцы на официальном сайте бренда, тем самым анонсируя скорый старт продаж на домашнем рынке.
Кристина Извекова

Корейские дилеры Hyundai начнут принимать заказы на посвежевшую Avante (именно так у себя на родине называется Elantra) уже в марте. Седан, переживший плановое обновление, обзавелся более узкой передней оптикой, видоизмененной радиаторной решеткой, перелицованными бамперами, колесными дисками иного дизайна. А вот фонари, что любопытно, остались прежними.

В салоне изменений куда меньше. Корейцы пересмотрели лишь оформление центральной консоли — в частности, блока управления климатической системой. О прочих корректировках судить сложно: фотография интерьера лишь одна, и та — с далеко не самого удачного ракурса.

Вероятно, не случится революций и «под капотом». Ожидается, что моторная гамма модели останется прежней, но наверняка мы узнаем лишь после официального старта продаж — пока корейцы в технические подробности не вдаются.

Добавим, что сегодня Hyundai Elantra предлагается в России по цене от 2 145 000 рублей — по крайней мере, такая сумма указана в «рекомендованном» прайс-листе на сайте марки. В действительности же дилеры просят за четырехдверку гораздо больше. Хотя это не самая большая проблема: дефицитную «Элантру» нужно еще постараться найти…

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27 февраля 2023
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