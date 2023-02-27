Российские дилеры готовятся к приему заказов на новый Geely Monjaro

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в дилерской сети Geely, в настоящий момент готовится корпоративная конференция, где официальные продавцы познакомятся с новейшим кроссовером Monjaro, а также сравнят его с конкурентами на рынке. После чего на флагманскую модель будет открыт стол заказов. «Живые» автомобили доберутся до шоу-румов к апрелю 2023 года.

По умолчанию Geely Monjaro получил диодную светотехнику, функцию бесключевого доступа в салон с возможностью запуска мотора кнопкой, а также климат-контроль, 12,3-дюймовый планшет мультимедийно-развлекательного комплекса и обилие продвинутых вспомогательных систем. В их числе: ассистент при движении на склоне, датчики парковки, освещения и дождя.

В более «высоких» комплектациях кроссовер обзавелся панорамным люком, интерактивным щитком приборов, 20-дюймовыми колесными дисками из легкого сплава, премиальной аудиосистемой, беспроводной зарядкой для смартфонов, а также индикатором контроля за полосой следования и другими «фишками».

А вот в техническом плане — без сенсаций. Под капотом новинки разместился 238-сильный бензиновый мотор, знакомый нам по кросс-купе Geely Tugella. Коробка передач — восьмискоростной «автомат». Привод — полный. О ценах будет объявлено ближе к старту продаж.