Volkswagen объявил войну параллельному импорту автомобилей в Россию

Немецкое издание Handelsblatt опубликовало материал о негласных попытках VW воспрепятствовать поставкам к нам автомобилей, выпускаемых на совместных предприятиях концерна, расположенных в Китае. Издание ссылается на неназванный источник в руководстве немецкого автогиганта. Китайские СП поставляют свою продукцию местным дилерам, некоторые из которых потом перепродают эти машины в Россию. И VW, пытаясь соблюсти «санкционную девственность» в глазах европолитиков, стремится перекрыть такой канал поставок легковушек на отечественный рынок.

Для этого немцы создали некий черный список китайских компаний, торгующих машинами с нашей страной. И запрещают торговать с ними своим представителям в Поднебесной. Судя по всему, речь идет о сСП VW с китайскими SAIC и FAW, которые поставляют электромобили и традиционные легковые авто на внутренний рынок своей страны.

Заметим, что судьба простаивающего с прошлой весны калужского завода VW до сих пор не решена. Ранее сообщалось о вероятной передаче этого предприятия под контроль дружественного Volkswagen китайского FAW. Якобы после этого там должна была начаться сборка «китайских» моделей VW для реализации в России. Кроме того, в околоавтомобильной среде ходили слухи о переговорах АВТОВАЗа с тем же FAW на тему перепрофилирования доставшегося россиянам завода Nissan в Санкт-Петербурге под сборку «немецко-китайских» легковушек.

Теперь же, в свете публикации Handelsblatt, разговоры о появлении моделей VW с китайского рынка в России представляются лишенными реальных оснований.