Changan готовит к российской премьере седан Eado Plus

Фотографию Changan Eado Plus, прибывшего в Россию, опубликовали наши коллеги из «Китайских автомобилей», предположив, что конкретно этот автомобиль понадобился для сертификации. По своим габаритам новинка близка к таким моделям, как Hyundai Elantra или Skoda Octavia, хотя она чуть крупнее. Длина седана — 4730 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1505 мм, а колесная база — 2700 мм.

У себя на родине Changan Eado Plus предлагается в двух модификациях: с 1,6-литровым мотором мощностью 128 сил и со 160-сильным двигателем в 1,4 литра. Первый работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, а второй — с семидиапазонным «роботом». Автомобиль, замеченный в Москве, укомплектован более мощным агрегатом, на что намекает дизайн колесных дисков и радиаторной решетки, положенный только старшей версии.

Когда Changan откроет продажи Eado Plus в нашей стране, наверняка неизвестно — представительство бренда в России официально информацию пока не комментирует. Но в том, что это случится до конца года, сомнений нет, ведь именно такие сроки обозначили дилеры.