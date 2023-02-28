Changan готовит к российской премьере седан Eado Plus

Фото: китайские-автомобили.рф
Ранее в одном из дилерских центров Changan порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что в этом году китайцы, помимо лифтбэка Uni-V, выведут на отечественный рынок еще одну «легковушку», но какую именно — не уточнили. Теперь же в Москве «фотошпионы» обнаружили седан Eado Plus — наиболее вероятно, что именно он и станет той самой «легковушкой», запланированной на 2023 год.
Кристина Извекова

Фотографию Changan Eado Plus, прибывшего в Россию, опубликовали наши коллеги из «Китайских автомобилей», предположив, что конкретно этот автомобиль понадобился для сертификации. По своим габаритам новинка близка к таким моделям, как Hyundai Elantra или Skoda Octavia, хотя она чуть крупнее. Длина седана — 4730 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1505 мм, а колесная база — 2700 мм.

У себя на родине Changan Eado Plus предлагается в двух модификациях: с 1,6-литровым мотором мощностью 128 сил и со 160-сильным двигателем в 1,4 литра. Первый работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, а второй — с семидиапазонным «роботом». Автомобиль, замеченный в Москве, укомплектован более мощным агрегатом, на что намекает дизайн колесных дисков и радиаторной решетки, положенный только старшей версии.

Когда Changan откроет продажи Eado Plus в нашей стране, наверняка неизвестно — представительство бренда в России официально информацию пока не комментирует. Но в том, что это случится до конца года, сомнений нет, ведь именно такие сроки обозначили дилеры.

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28 февраля 2023
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