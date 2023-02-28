Деменция, импотенция, крематорий: BMW стала делать машины для старперов

Любой обладатель BMW скажет вам, что ассоциирует марку своей машины с чем-то мощным, спортивным, энергичным. С драйвом и полным спектром ощущений от управления автомобилем. Сплошная энергия и яркие эмоции, свойственные молодости. Никакого «пенсионерства», подчеркнутого комфорта и «диванов на колесах»! Но все меняется.
В том числе даже вышеперечисленные постулаты «кодекса любителя BMW». Вернее, их меняет сам автопроизводитель. Отныне баварский автозавод ориентируется не на юных и энергичных, а на пожилых и состоятельных. Не на молодых любителей погонять, а на старперов с деньгами. BMW Korea, например, полностью отбросила сантименты и запустила рекламную компанию в радикально новом ключе.
Теперь ее лица не молодые-успешные, а просто богатые и известные. Называется сей рекламный перфоманс born BOLD. Типа — «рожденный смелым». Смелости ее авторам действительно не занимать. Поскольку одним из лиц этой компании стала пожилая актриса Ким Хэ Сук. 67-летняя бабуля южнокорейского кино даже снялась ради проекта BMW в фотосессии с явно сексуальным (уже пугающе звучит, не правда ли?) подтекстом.
К счастью для нас, на этом геронтофильские поползновения рекламщиков BMW были остановлены кем-то или чем-то. Тем не менее все прочие корейские селебрити, согласившиеся поучаствовать в старперских игрищах немцев, хотя и моложе, но тоже совсем не юны.
В списке «смелорожденных» местная теледива Ким На Ён, пианист Лим Хён Чжон и рэперша Юн Мир — полукореянка-полунегритянка. Всем уже «за 40». То есть они в возрасте, когда у большинства перестает играть в одном месте тяга к приключениям. А бурным фейерверкам чувств люди, в массе своей, уже предпочитают бытовой комфорт, заботу о детях и тому подобные радости. То есть то, что они же в свои 20—30 лет сами бы назвали душным старперством и болотом.
В головном офисе BMW прекрасно осведомлены о корейском «опыте», ведь это проявление глобальной политики бренда. Дураку понятно, что денег больше не у дерзких и быстрых 30-летних, а у скучных и спокойных 40–50–60-летних «старичков». Не даром же Mercedes-Benz все последние десятилетия «окучивал» преимущественно состоятельных любителей комфорта и безопасности, которые чихать хотели на «управляемость», «собранность подвески», «минимальные крены в поворотах» и прочую «ерунду», ценимую настоящим водителем.
Судя по всему, этот перелом в подходе баварцев к позиционированию своих машин на рынке произошел в последние год-два — где-то после завершения всемирного коронавирусного психоза и началом российской СВО на Украине. Культовый «черный бумер» — больше не машина для водительского оргазма. Он превращен в дорогой и комфортабельный транспортер состоятельного пожилого человека в направлении кладбища.