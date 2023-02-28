Деменция, импотенция, крематорий: BMW стала делать машины для старперов

Любой обладатель BMW скажет вам, что ассоциирует марку своей машины с чем-то мощным, спортивным, энергичным. С драйвом и полным спектром ощущений от управления автомобилем. Сплошная энергия и яркие эмоции, свойственные молодости. Никакого «пенсионерства», подчеркнутого комфорта и «диванов на колесах»! Но все меняется.

В том числе даже вышеперечисленные постулаты «кодекса любителя BMW». Вернее, их меняет сам автопроизводитель. Отныне баварский автозавод ориентируется не на юных и энергичных, а на пожилых и состоятельных. Не на молодых любителей погонять, а на старперов с деньгами. BMW Korea, например, полностью отбросила сантименты и запустила рекламную компанию в радикально новом ключе.

Теперь ее лица не молодые-успешные, а просто богатые и известные. Называется сей рекламный перфоманс born BOLD. Типа — «рожденный смелым». Смелости ее авторам действительно не занимать. Поскольку одним из лиц этой компании стала пожилая актриса Ким Хэ Сук. 67-летняя бабуля южнокорейского кино даже снялась ради проекта BMW в фотосессии с явно сексуальным (уже пугающе звучит, не правда ли?) подтекстом.

К счастью для нас, на этом геронтофильские поползновения рекламщиков BMW были остановлены кем-то или чем-то. Тем не менее все прочие корейские селебрити, согласившиеся поучаствовать в старперских игрищах немцев, хотя и моложе, но тоже совсем не юны.