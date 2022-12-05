ГАЗ объявил цены на новый «Соболь NN»

Если фургон дилеры предложат по цене от 2 695 000 рублей, то за версию «Комби» — машину с двумя рядами сидений — придется отдать как минимум 2 905 000 «деревянных». Судя по информации, размещенной на официальном сайте производителя, уже в базе «Соболь NN» похвастает светодиодными фарами, датчиками дождя и освещения, задним парктроником, дисковыми тормозами по кругу, а также системами ABS и EBD.

Что касается «комфортных» опций, то водитель может рассчитывать на мультимедиа-систему с 9-дюймовым экраном, регулировку кресла в 18 направлениях, множество ниш для хранения всевозможной мелочевки, возможность запуска двигателя кнопкой, четыре USB-порта и две розетки на 12В. Кроме того, список оснащения включает обогревы ветрового стекла, боковых зеркал и сидений, а также предпусковой отопитель мотора.

Любопытно при этом, что раздел «Модификации» на странице модели пока не доступен, а потому не до конца понятно, какими двигателями все же укомплектуют «Соболь NN». Вероятнее всего, в моторную гамму войдут 2,7-литровый бензиновый агрегат, а также 2,8-литровый «дизель» от Cummins. Коробка передач — шестиступенчатая «механика» собственной разработки. Привод — задний.