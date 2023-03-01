Премиальные кроссоверы Exeed будут выпускать в Узбекистане

Как рассказали нашим коллегам из «Китайских автомобилей» представители Asaka Motors International (местный дистрибьютор Exeed), на будущем заводе уже налаживают грузоподъемное оборудование, а также аппаратуру для проведения испытаний выпускаемых машин.

Поначалу автомобили будут собирать «отверточным методом», но в дальнейшем автостроитель намерен довести производство до уровня полного цикла. А что касается объемов, то на первом этапе мощность предприятия составит 5000 машин в год, позднее — до 20 000 единиц.

На конвейер нового завода в Ташкенте встанут кроссоверы LX, TXL и VX — с этими тремя моделями марка выйдет на местный рынок в марте. Но пока предприятие не откроется, их будут поставлять из КНР.

Что же с машинами для нашего рынка — откуда будут импортировать их после запуска узбекской площадки? Непонятно. Портал «АвтоВзгляд» обратился с этим вопросом в российский офис Exeed, и там нам сообщили, что пока информации по поводу поставок кроссоверов из Узбекистана нет.