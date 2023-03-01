Тульский завод Haval выпустит в 2023 году восемь новых моделей

— Автомобильный завод Haval в этом году планирует вывод на рынок восьми новых моделей, — заявил генеральный директор «Корпорации развития и поддержки Тульской области» Павел Татаренко на заседании комитета в Совете Федерации, посвященного проблемам и перспективам развития отечественной автомобильной промышленности.

По его словам, в данный момент завод выпускает пять моделей китайского бренда. За прошлый год тульское автосборочное предприятие Haval произвело около 37 000 машин на общую сумму свыше 73 млрд. рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о ряде неудачных попыток Haval вывести на отечественный рынок свою модель Н6. Она создана на той же базе, что и уже продающийся в России кроссовер Haval Dargo. Не исключено, что в текущем году китайцы все-таки сумеют выпихнуть на наш рынок многострадальный Н6 по приемлемой для потребителя цене — наладив его производство в Тульской области.