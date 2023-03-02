Sollers запустил программу подписки на автомобили Argo и Atlant

Подписка Sollers представляет собой долгосрочную аренду автомобиля с исчерпывающим спектром услуг. В частности, в стоимость включены ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, круглосуточная клиентская поддержка, замена шин по сезону, телематика и отслеживание штрафов за нарушения ПДД.

Чтобы оформить подписку, не нужно никакого первоначального взноса. Сумма платежей фиксируется на весь срок действия договора. Срок аренды варьируется от 12 до 60 месяцев в зависимости от выбранных условий, а клиентом может стать, как юридическое лицо, так и «частник».

К примеру, бортовой фургон Argo с тентом на 36 месяцев при ежегодном пробеге не более 30 000 километров обойдется в 71 000 рублей ежемесячно. А за цельнометаллический фургон Sollers Atlant придется каждый месяц выплачиать по 76 200 рублей.

Подписка доступна для подключения в любом официальном дилерском центре Sollres по всей России.