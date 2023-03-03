АВТОВАЗ перезапустил LADA Vesta: стало абсолютно неизвестно, сколько она будет стоить

Старт производству LADA Vesta NG дан, но план на ближайшие два месяца — наполнять дилерские центры, а потому продажи начнутся только в мае. Прайс-листы автогигант опубликует в апреле: сейчас даже ориентировочный ценник флагмана не называется, потому что он, по словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, будет зависеть, помимо прочего, от курса валют, который влияет на стоимость закупаемых у зарубежных поставщиков деталей.

Он также отметил, что прайс должен стать доступным, рыночным, но и в то же время выгодным для всех участников — то есть производителя и дилера. Кстати, по поводу дилерских накруток: как сказал г-н Соколов, автосалоны будут ориентироваться на предложенную заводом цену. Именно ориентироваться — иначе говоря, придерживаться РРЦ их никто не обяжет. Да и, справедливости ради, обязать не может.

Пока АВТОВАЗ наладил производство только младшей модификации LADA Vesta NG — с 8-клапанным мотором и МКП. Версии с «шестнадцатиклапанником» начнут выпускать в мае, а вот о 1,8-литровом двигателе речи пока не идет. По словам Максима Соколова, АВТОВАЗ очень заинтересован в том, чтобы он вернулся в гамму, но назвать какие-то даты сложно. Что же касается двухпедальных «Вест», то они появятся в 2024 году.

Добавим, что волжане раскрыли и уровень локализации LADA Vesta NG. Он зависит от комплектации: чем версия богаче, тем зарубежных компонентов больше. Однако степень довольна высокая — около 80%.