Глава Минпромторга Денис Мантуров объявил дату премьеры обновленной LADA Granta

Грядущее обновление LADA Granta подразумевает исключительно косметические корректировки экстерьера и интерьера. Как ранее сказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов, эта модель станет более современной и привлекательной для молодежной аудитории. Рестайлинговая «Гранта» сможет похвастать не только свежим дизайном, но и доступной ценой, которая должна остаться на прежнем уровне, а также новыми опциями. Правда, какими именно, пока непонятно.

Главе Минпромторга Денису Мантурову, как выяснилось, обновленную LADA Granta уже показали. Своими впечатлениями он с журналистами, выступая на мероприятии, посвященном перезапуску «Весты», не поделился, но сообщил, что посвежевший «бюджетник» увидит свет ближе к концу текущего года. Мол, «государство поможет, вместе все трудности преодолеем».

К слову, тогда же, в конце года, АВТОВАЗ намерен выпустить первую опытную партию e-Largus, единственного истинно российского электромобиля, как сказал Максим Соколов. А подробнее о судьбе «батарейных» и бензиновых «Ларгусов» можно узнать здесь.