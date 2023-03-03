Hyundai показал новое поколение бюджетного седана Solaris

Согласно последним данным, Solaris-Verna заметно прибавит в габаритах по сравнению с уходящим поколением модели. И практически вплотную приблизится по этому параметру к характеристикам своего «старшего брата» — Hyundai Elantra. Так, колесная база новинки увеличилась на 70 мм. и, судя по всему, от этого больше всего выиграют коленки задних пассажиров. Общая длина машины увеличится на 95 мм, а ее ширина — на 36. Таким образом габариты «корейца» составят 4535x1765x1475 мм. Издание Autocar India утверждает также, что объем багажника седана подрастет с 480 до 528 литров.

Ранее стало известно, что новое поколение Hyundai Solaris будет оснащаться «в базе» 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с. и МКП. Модель также получит вариатор в переднеприводной трансмиссии. Более дорогие комплектации обзаведутся полуторалитровым турбомотором мощностью 160 л. с. и семиступенчатым «роботом». Официальная презентация нового Hyundai Solaris ожидается 21 марта.