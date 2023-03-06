В Белоруссии начнут собирать премиальные китайские седаны Hongqi

Александр Лукашенко и сопровождающие его чиновники передвигались на бронированных Hongqi L5. Напомним, что их построили еще в 2009 году специально для высшего руководства Китая. Модель стилизована под Hongqi CA770, которая появилась еще в шестидесятых годах и создавалась с оглядкой на советский автопром, а поэтому имеет сходство с «Волгой».

Известно, что в основе лимузина лежит рама от внедорожника Toyota Land Cruiser 200, а под капотом работает 6-литровый V12 мощностью 408 л. с. К нему приставлен шестиступенчатый «автомат».

Как передает портал Motor.ru, сначала машины станут собирать крупноузловым методом, а затем наладят производство полного цикла. Вполне возможно, что кроме представительского седана, с конвейера будут сходить и кроссоверы разных классов.