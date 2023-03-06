Корейцы приступили к работе над обновленной Kia K5

Что интересно, рестайлинговая Kia K5, обернутая в плотную камуфляжную пленку, «засветилась» не на низкокачественных снимках, сделанных случайными прохожими на улице, а сразу в видеообзоре. Пронырливые корейские блогеры наткнулись на замаскированную четырехдверку на одной из парковок, не растерялись и записали с ней ролик.

Никакого тест-драйва предсерийного автомобиля в обзоре, естественно, нет — исключительно обсуждение внешнего вида. А обсуждать там пока и нечего — маскировочная пленка же. Одно ясно наверняка: дизайнеры, как минимум, освежили оптику, радиаторную решетку и бамперы. А иначе стали бы они их скрывать от любопытных глаз?

В салон «обзорщики» не заглянули (очевидно, не получилось), никаких технических подробностей не раскрыли. А потому придется нам подождать еще какое-то время. Предполагается, что обновленная Kia K5 дебютирует в конце текущего или в начале следующего года. Так что, вероятно, информация о силовых агрегатах и прочих изменениях начнет появляться уже скоро.

Добавим, что официально приобрести в России Kia K5 сегодня почти невозможно — у большинства дилеров автомобили закончились. Зато четырехдверка доступна для заказа в автосалонах, работающих по «серой» схеме. Они, кстати, предлагают крайне любопытный вариант — седан с мотором отдачей 240 л. с., которого никогда у нас и не было (подробнее о «параллельной» K5 — здесь).