Кроссовер Geely Okavango добрался до российских дилеров

Российские дилеры, активно использующие схему параллельного импорта, открыли прием заказов на Geely Okavango еще в январе. Наконец, первые машины добрались до автосалонов. Как выяснили наши коллеги из «Российской газеты», это — небольшая пробная партия. Речи о новых поставках пока не идет, но если ввезенные кроссоверы будут пользоваться спросом, то дилеры вновь начнут принимать заказы.

Geely Okavango, прибывшие в Россию, оснащены 1,5-литровым турбомотором на 177 л. с., семиступенчатым «роботом» и системой переднего привода. При этом они располагают тремя рядами сидений и массой всевозможных опций, предусмотренных комплектацией Flagship. В частности, камерами кругового обзора, «умным» круиз-контролем, «климатом», электроприводом пятой двери и прочими полезными «фишками».

Если покупать Geely Okavango за наличные, то он обойдется в 3 200 000 рублей. При этом продавец дает свою гарантию: два года с момента покупки или 60 000 километров — что наступит ранее.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что российские дилеры Geely готовятся к запуску другого кроссовера — Monjaro. Более подробно узнать об этом можно здесь.