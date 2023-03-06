Тольятти отдыхает: страховщики рассказали, где в России сильнее любят LADA

Как ни странно, но больше всего автомобилей с логотипами АВТОВАЗ зарегистрировано отнюдь не на родине бренда, в Самарской области, а в ином регионе России. Такие данные опубликовал Российский союз автостраховщиков (РСА).

Максимальная концентрация LADA в региональном автопарке обнаружена в Башкирии: 4,7% местных легковушек родом из Тольятти. На втором месте по этому показателю в стране оказался Краснодарский край с долей «вазовской» продукции на уровне 4,6%. Самарская область, где производят автомобили марки, заняла лишь трете место с результатом 4,5%. Вообще же автомобили LADA всех моделей занимают 18,8% национального парка легковых авто, принадлежащих физлицам. Таким образом продукция АВТОВАЗа остается на данный момент самой распространенной в России.

На втором месте по популярности в нашей стране стоит продукция японской Toyota с 8,7% от всего автопарка легковых автомобилей физлиц. В Москве зарегистрировано 7,4% от всех российских Toyota. В Приморском крае «живут» 5,4% из них, а в Иркутской области — 4,8%.

На третьем месте по распространенности на отечественных дорогах оказались машины корейской Hyundai с долей в автопарке в 7,6%. Больше всего их тоже в Москве — 10,6%. На Московскую область приходится 8,4% автомобилей бренда, а на Краснодарский край — 6%.