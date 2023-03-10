10 самых популярных тракторов на российском рынке

В пятерку регионов, наиболее активно скупающих сельскохозяйственную технику, вошли Башкортостан, Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан, Москва и Московская область. По информации аналитиков «Авито Авто», в сегменте тракторов лидирует бренд МТЗ из Белоруссии, а вслед за ним по популярности идут китайские фирмы YTO, «Скаут», Zoomlion и Foton Lovol.

В классе мини-тракторов победу одержала российская марка «Русич», чуть менее востребованной оказалась продукция не менее российских «Уралец» и «Агромаш», а также китайского XINGTAI.

А вот среди косилок самыми продаваемыми стали польские Wirax и Lisicki, а также турецкая Metkarsan. Сегмент пресс-подборщиков захватил российский «Унисибмаш», белорусский «БобруйскАгромаш» и китайский YK.