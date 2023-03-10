Geely начала прием заказов на премиальный кроссовер Galaxy L7

Geely Galaxy L7 относится к классу подключаемых «гибридов». Его габариты составляют 4700x1905x1685 мм. Колесная база — 2785 мм. Снаряженная масса кроссовера равна 1860 кг. Иначе говоря, автомобиль стал одноклассником таких кроссоверов как, например, Honda CR-V или Toyota RAV4. Возможны полноприводный и переднеприводный варианты трансмиссии.

В базовом переднеприводном исполнении силовой агрегат, состоящий из электрического и бензинового моторов, выдает суммарно 390 л. с. В полноприводной версии добавляется еще один электродвигатель — для задних колес. В последнем случае производитель говорит об энерговооруженности на уровне в 660 «лошадок».

Максимальная скорость Galaxy L7 установлена на отметке 200 км/ч. Разгон до 100 км/ч машина осуществляет за 6,9 секунд. В салоне кроссовера разместили аж четыре больших дисплея: приборная панель с диагональю 10,25 дюйма, маленький экран управления функциями и опциями под правой рукой водителя (13,2 дюйма), экран для переднего пассажира с диагональю 16,2 дюйма и здоровенный 25,6-дюймовый монитор на вершине центральной консоли!