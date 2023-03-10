Geely начала прием заказов на премиальный кроссовер Galaxy L7

Geely Galaxy L7 относится к классу подключаемых «гибридов». Его габариты составляют 4700x1905x1685 мм. Колесная база — 2785 мм. Снаряженная масса кроссовера равна 1860 кг. Иначе говоря, автомобиль стал одноклассником таких кроссоверов как, например, Honda CR-V или Toyota RAV4. Возможны полноприводный и переднеприводный варианты трансмиссии.
В базовом переднеприводном исполнении силовой агрегат, состоящий из электрического и бензинового моторов, выдает суммарно 390 л. с. В полноприводной версии добавляется еще один электродвигатель — для задних колес. В последнем случае производитель говорит об энерговооруженности на уровне в 660 «лошадок».
Максимальная скорость Galaxy L7 установлена на отметке 200 км/ч. Разгон до 100 км/ч машина осуществляет за 6,9 секунд. В салоне кроссовера разместили аж четыре больших дисплея: приборная панель с диагональю 10,25 дюйма, маленький экран управления функциями и опциями под правой рукой водителя (13,2 дюйма), экран для переднего пассажира с диагональю 16,2 дюйма и здоровенный 25,6-дюймовый монитор на вершине центральной консоли!
«Мозги» машины представлены процессором Qualcomm Snapdragon 8155, работающим с новой операционной системой Galaxy N-OS. Официальный дебют L7 состоится в апреле на Шанхайском автосалоне. Его цена в Китае стартует с 200 000 юаней — порядка 2,2 млн. рублей. Заметим, что вероятность появления автомобилей бренда Galaxy на российском рынке более чем велика. Поскольку ничто не мешает Geely пойти в этом смысле по пути Сhery, которая активно «спамит» на отечественном рынке своими Exeed, Omoda, Kaiyi и Jetour.
Кроме того, стало известно о планах выпуска других моделей Galaxy. Во втором квартале текущего года китайцы планируют представить электрокар Galaxy E7. В третьем квартале 2023-го — подключаемый гибрид Galaxy L6. «Электричка» на его базе (Galaxy E6) ожидается только через год. В конце нынешнего года рынок получит электрокар Galaxy E8. В 2024-ом Geely планирует вывести в свет PHEV-гибрид Galaxy L5 и электромобиль Galaxy E7. И, наконец, на 2025-ый намечен выход на рынок еще одного PHEV — Galaxy L9.