Параллельный импорт через Турцию в Россию заработал по обходным схемам

Турецкая таможня все никак не дает российским импортерам «добро», однако лазейка уже найдена. Проблемы с оформлением в Турции предназначенных для России грузов начались неделю назад. Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против нас и внес соответствующие изменения в настройки международной IT-системы обмена информацией обо всех этапах таможенного оформления товаров — NCTS.

Турция тоже подключена к ней и на прошлой неделе приступила к установке европейского апгрейда на свои таможенные терминалы. Но что-то у них не заладилось и в результате пропала возможность декларировать транзит через турецкую территорию не только подсанкционных, но и вообще любых грузов, направляющихся в Россию.

Победить свое ПО турецкая таможня не может до сих пор. Между тем, через турецкий хаб в Россию поставляется внушительная номенклатура автокомпоненентов не только для магазинов атозапчастей, но и на сборочные конвейеры российских автозаводов. Перекрытие этого потока может просто-напросто их остановить.

Как неофициально сообщают российские игроки логистического рынка, использующие турецкий маршрут, большинство из них ждет официального разрешения ситуации. Из-за этого как минимум половина направлявшихся в РФ грузов «зависла» на терминалах в Турции. Которые по этой причине, как говорится, уже «трещат по швам». Параллельно опытным путем выяснилось, что если задекларировать транзитный груз, например, на Казахстан, а на деле отправить его в Россию, то все работает: турецкая часть NCTS ничего против этого не имеет.

Судя по глухому молчанию турецких властей по поводу решения проблемы с таможенными компьютерами, дела особо не продвигаются. В связи с этим предположим, что вскоре весь поток товаров в Россию будет вынужденно оформляться (на бумаге) в качестве направляющегося в соседние страны, но по факту ехать к нам. А туркам придется смотреть на это сквозь пальцы — раз уж не сумели справиться с европейским ПО.