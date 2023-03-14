Россиянам пообещали в 2023 году десятки новых моделей автомобилей

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что возлагать особые надежды на параллельный импорт не стоит — объемы завозимых машин не удовлетворят спрос отечественного рынка, однако новинки все же будут. В частности, «Авилон» собирается открыть прием заказов на незнакомые нам электромобили из Китая — Avatr 11, Dongfeng E70 и HiPhi Z. Зачем непонятно, ведь «электрички» россияне не жалуют, но как есть.

Кроме того, в нашу страну продолжат завозить автомобили тех брендов, что приостановили или прекратили совсем деятельность в Необъятной — Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes-Benz. Так, представители «Ключавто» поделились с РИА «Новостями» своими планами нарастить объемы поставок таких моделей, как Mazda Atenza (Mazda6) и CX−4, а также Toyota Avalon. Напомним, что они в России продаются «всерую» уже несколько месяцев.

Добавим, что у дилеров уже можно отыскать «экзотические» Volkswagen ID.6, Bora и Taigo, BYD Song Plus и Tang EV, Toyota Levin, Nissan Ariya. Предлагаются и зарубежные версии хорошо известных нам моделей: Nissan Altima (по сути Teana), Qashqai и X-Trail (новые поколения), Honda Accord, Opel Mokka, Chevrolet Captiva. Но стоят они все ничуть не дешево, поскольку чаще всего торговцы привозят средние и максимальные комплектации. Продавать бюджетные им невыгодно.