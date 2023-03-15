Даже не надейтесь: «серый» импорт автомобилей в Россию обрекли на вымирание

Чуть ли ни все три первых квартала 2022 многие российские дилеры еще надеялись на возможность «пересидеть-перекантоваться» пока все эти западные санкции и прочие последствия спецоперации сами собой рассосутся. Мол, до этого момента можно перебиться единичными продажами (по взвинченным ценам) иномарок из старых запасов и завозом в Россию небольших партий «серых» легковушек.

Но на данный момент даже самым записным оптимистам стало ясно, что «вот это вот все» — надолго. И очень многие осознали, что конец их бизнеса уже совсем близок. Ведь даже ввезенных за 2022 год по параллельному импорту 70 000 автомобилей явно не хватит на всех российских автодилеров — на несколько тысяч организаций подобного профиля.

— Параллельный ввоз машин коммерчески неудобен всем. И импортеру, и конечному покупателю. По этой причине он никогда не получит существенного распространения. Больших масштабов чем сейчас ожидать не стоит, — считает председатель совета директоров группы компаний «БН-Моторс» и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

Любой автопроизводитель без восторга воспринимает любые попытки без его разрешения торговать своей продукцией. Автомобиль — товар легко идентифицируемый. Хотя бы по VIN-номеру. По нему всегда можно выяснить, для какого рынка конкретную машину изначально произвели и задаться вопросом: а почему она стоит в автосалоне совершенно другой страны?