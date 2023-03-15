10 подержанных иномарок, которые чаще всего заказывают россияне по параллельному импорту

Пока наши власти рассказывают друг другу о том, что следует регулировать ценообразование на автомобильном рынке страны, а заодно и активнее тормозить поток «левых» машин, хлынувших из открытых настежь ворот параллельного импорта, бизнесмены продолжают тоннами завозить к нам иномарки любых мастей.
Ввоз «серых» авто в Россию, как уже было сказано, вырос в 3,3 раза, а спрос на них — согласно статистике «Авито Авто» — увеличился более, чем вдвое. Средняя стоимость заграничной «бэушки» отныне составляет 1 720 000 рублей. И чаще всего российские автолюбители заказывают себе подержанных «японцев» и «корейцев». Видимо, миф о надежности первых и доступность вторых по-прежнему играют роль в выборе автообновок у нашего брата.
В начале 2023 года на вторичном рынке доля японских брендов оказалась даже выше доли отечественных производителей: 23% против 22,8%! Чаще всего в Россию «японки» приезжают прямиком с местных аукционов. И в большинстве своем речь идет о машинах с небольшими пробегами в возрасте до трех лет. Судя по всему, наши соотечественники рассматривают подобные экземпляры, как альтернативу новым авто. Что ж, имеют право.
Бестселлером среди иностранных марок является Toyota, второе место по популярности заняли модели Honda, а замыкает тройку лидеров корейская Kia. Четвертую позицию закрепил за собой не менее корейский Hyundai, а финальная строчка в ТОП−5 досталась японскому Nissan. К слову, годом ранее тот же «Ниссан» был на третьем месте среди брендов, чью продукцию заказывали «серыми» дорожками, а четвертую и пятую позицию занимали Mitsubishi из Страны восходящего солнца и французская Renault. Лидеры же остались неизменными.
Больше всего объявлений о продаже «параллельных» иномарок с пробегом зафиксировано в Первопрестольной — на долю Москвы приходится 5,8% предложения и 16,3% — спроса. Далее идут Новосибирск (5,4% предложения) и Красноярск (4,9%).
Что касается отдельно взятых моделей, то наиболее востребованной у российских заказчиков за два первых месяца 2023 года оказалась Honda Freed со средней стоимостью в 925 000 рублей. Доля модели в структуре предложения авто с пробегом, ввезенных из-за границы, составила 2%. Чуть меньше — 1,7% — отгрыз Hyundai Santa Fe со средним чеком в 2 400 000 рублей. ТОП−3 венчает Kia Carnival с долей в 1,4% и средневзвешенным прайсом в 2 500 000 рублей.
Четвертое место в рейтинге самых востребованных «серых» иномарок занял Nissan Note, который в среднем можно приобрести за 913 000 «деревянных». А пятое — Kia Sportage с ценником в 1 850 000 отечественных дензнаков.
Помимо прочего, в десятку самых покупаемых иномарок по схеме параллельного импорта вошли Honda Fit, которая в среднем торгуется за 810 000 рублей, Honda Stepwgn за 1 550 000 рублей, Hyundai Palisade за 3 400 000 «целковых», а также Toyota Land Cruiser Prado со средним чеком в 2 900 000 рублей и Toyota Alphard за 2 200 000.