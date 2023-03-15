10 подержанных иномарок, которые чаще всего заказывают россияне по параллельному импорту

Пока наши власти рассказывают друг другу о том, что следует регулировать ценообразование на автомобильном рынке страны, а заодно и активнее тормозить поток «левых» машин, хлынувших из открытых настежь ворот параллельного импорта, бизнесмены продолжают тоннами завозить к нам иномарки любых мастей.

Ввоз «серых» авто в Россию, как уже было сказано, вырос в 3,3 раза, а спрос на них — согласно статистике «Авито Авто» — увеличился более, чем вдвое. Средняя стоимость заграничной «бэушки» отныне составляет 1 720 000 рублей. И чаще всего российские автолюбители заказывают себе подержанных «японцев» и «корейцев». Видимо, миф о надежности первых и доступность вторых по-прежнему играют роль в выборе автообновок у нашего брата.

В начале 2023 года на вторичном рынке доля японских брендов оказалась даже выше доли отечественных производителей: 23% против 22,8%! Чаще всего в Россию «японки» приезжают прямиком с местных аукционов. И в большинстве своем речь идет о машинах с небольшими пробегами в возрасте до трех лет. Судя по всему, наши соотечественники рассматривают подобные экземпляры, как альтернативу новым авто. Что ж, имеют право.

Бестселлером среди иностранных марок является Toyota, второе место по популярности заняли модели Honda, а замыкает тройку лидеров корейская Kia. Четвертую позицию закрепил за собой не менее корейский Hyundai, а финальная строчка в ТОП−5 досталась японскому Nissan. К слову, годом ранее тот же «Ниссан» был на третьем месте среди брендов, чью продукцию заказывали «серыми» дорожками, а четвертую и пятую позицию занимали Mitsubishi из Страны восходящего солнца и французская Renault. Лидеры же остались неизменными.