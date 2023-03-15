Думали, умер — ан нет: родстер «Крым» начнут собирать в Новочеркасске

Идея создания такого автомобиля изначально родилась в МГТУ имени Баумана. После — к участию в проекте привлекли и другие технические ВУЗы страны, в том числе Новочеркасский Политех. Именно на базе этого учебного заведения хотят начать мелкосерийный выпуск родстера. А произойти это должно уже в 2023 году.

Сам автомобиль создан на компонентах бюджетной LADA Granta, что уже вызывает вопросы о спортивном характере потенциальной новинки рынка. Причем речь же идет не о новой «Гранте 2», а о той, что давно продается у дилеров. Что касается салона, то он на 70% унифицирован с тольяттинским.

На данный момент инженеры намерены установить на «Крым» бензиновый мотор от LADA, а позже появится и битопливный агрегат от Vesta CNG, который работает на метане.

«Крым» получился уж очень специфическим, а потому вряд ли он станет популярным и востребованным. Да и доводка модели потребует времени, а без нее родстер обречен страдать детскими «болезнями», что еще больше отпугнет потенциальных клиентов. Непонятна и цена. Предположим, что она будет немалой, ведь речь идет об очень скромной партии.