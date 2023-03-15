Российские перекупы, не спать: китайский авторынок переживает сумасшедший обвал цен

Вторая декада марта на китайском авторынке ознаменовалась фантастическим снижением цен на новые машины. Обвал затронул более чем 86 моделей, продающихся на местном рынке. По данным Southern Metropolis Daily, Dongfeng Motor снизила прайсы в среднем на 90 000 юаней (13 091 доллар США) за машину, а BMW — на 100 000 юаней (14 510 долларов). По многим моделям ценники переписаны «в минус» практически вдвое!

Toyota теперь вовсю использует рекламный слоган: «купи один автомобиль, получи другой бесплатно». Сообщается о присоединении к «аукциону невиданной щедрости» BYD, Changan Auto и Chery. Эксперты утверждают, что отчаянный массовый демпинг на китайском авторынке продлится как минимум до окончания майских праздников. Поскольку именно тогда автомобильные компании подведут итоги работы за второй квартал, отчитываясь перед владельцами и инвесторами.

Инсайдеры отрасли в качестве одной из причин происходящего указывают также на необходимость ликвидации складских запасов легковушек в ожидании массового выхода на рынки большого количества новых моделей в апреле-мае текущего года. Кроме того, они напоминают о наступлении очередного этапа ужесточения местных законодательных требований к автомобильным выбросам. В связи с беспрецедентной распродажей на рынке новых легковушек в Китае аналитики предсказывают тяжелые времена для торговцев подержанным автотранспортом.

Текущая ситуация в автомобильной отрасли Поднебесной открывает отличное «окно возможностей» для российских компаний и частников, занимающихся импортом автомобилей в нашу страну из азиатского региона. У них сейчас есть уникальный шанс «затариться по дешевке», что в перспективе может способствовать снижению цен на российском авторынке. Но это не точно…