В Ульяновске начнут выпускать китайского конкурента «Газели»

О том, что уже скоро на мощностях УАЗа начнут выпускать транспортные средства из Поднебесной объявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских после встречи с генконсулом КНР в Казани, пишет портал 73online.ru.

Более конкретную информацию ждем в начале мая, но уже сейчас ясно, что речь идет не о легковушках или внедорожниках, а о грузовиках. Вклад инженеров УАЗа в эти машины будет минимальным. Иными словами, на первом этапе сотрудничества можно говорить только о крупноузловой сборки неких малотоннажников. Не исключено, что мы в итоге увидим их под брендом Sollers.

В конкуренты будущей новинке российского рынка запишем «Газель», которая уже много лет не дает ульяновцам покоя. UAZ Profi получился сырым и неспособным составить конкуренцию продукции «Группы ГАЗ». А вот китайский аналог при условии хорошей цены имеют все шансы потеснить традиционного лидера рынка.