В Ульяновске начнут выпускать китайского конкурента «Газели»

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Похоже, что УАЗ наконец-то нашел партнеров из КНР. И скоро на ульяновском конвейере появятся китайские автомобили. Пока информации об этом мало, но скорее всего, речь идет о линейке малотоннажной коммерческой техники. Видимо, таким макаром ульяновцы решили составить конкуренцию нижегородцам, которым пока безнадежно проигрывают в борьбе за кусок рыночного пирога.
Виктор Васильев

О том, что уже скоро на мощностях УАЗа начнут выпускать транспортные средства из Поднебесной объявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских после встречи с генконсулом КНР в Казани, пишет портал 73online.ru.

Более конкретную информацию ждем в начале мая, но уже сейчас ясно, что речь идет не о легковушках или внедорожниках, а о грузовиках. Вклад инженеров УАЗа в эти машины будет минимальным. Иными словами, на первом этапе сотрудничества можно говорить только о крупноузловой сборки неких малотоннажников. Не исключено, что мы в итоге увидим их под брендом Sollers.

В конкуренты будущей новинке российского рынка запишем «Газель», которая уже много лет не дает ульяновцам покоя. UAZ Profi получился сырым и неспособным составить конкуренцию продукции «Группы ГАЗ». А вот китайский аналог при условии хорошей цены имеют все шансы потеснить традиционного лидера рынка.

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15 марта 2023
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