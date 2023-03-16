Сертификация нового Genesis и отмена переезда в Казахстан: что задумала Hyundai

С самого начала перипетии с переездом Hyundai из России в Казахстан события развивались, мягко говоря, слишком медленно. Длительные переговоры, многочисленные паузы, лаконичные заявления и никакой активности, кроме производства кузовов, которые позже в этом самом Казахстане и становились автомобилями, чтобы вновь вернуться в московские таксопарки. Круговорот железа в природе, не иначе.
На этом фоне практически незаметно проскочила крайне интересная новость о том, что корейцы получили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на очередную модель Genesis, своего премиального подразделения. Прохождение сертификации, само собой, дело небыстрое, но оно занимает ну никак не год, что уже прошел с 24 февраля 2022. Любопытно, если не сказать большего.
И тут из затихшего офиса российского подразделения прилетает еще одно известие: компания Hyundai Motor пока не приняла решения о будущем своего завода в Санкт-Петербурге. И точка. Никаких сроков, никаких подробностей и никакого НАМИ на горизонте. На горизонте планирования, разумеется, потому что на соседнем заводе, где некогда собирали Nissan, НАМИ и сопутствующий АВТОВАЗ уже поселились.
Пытаясь понять ситуацию — проанализировать ее, как и русскую душу, невозможно — можно нащупать вот какую тенденцию: яростней всего за все хорошее и против всего плохого выступили именно европейские бренды. Американцам и уходить-то особо нечем было. Японцы? Ну, официально, кроме «подреношного» Nissan, никто пока с нами не простился, если не считать позорного фальцета Toyota, который оборвался через несколько часов уверениями, что нам всем показалось.
А чего корейцы? Вероятно, они ждут, пока пыль уляжется, и тяжелая длань заокеанского обкома ослабит хват, отвлекшись на иные, куда более важные проблемы. Внутренние. Как-то уж слишком рядом вышла корейская новость с известием о падении не самого бездарного американского банка. Да и других подобных в информационном пространстве день за днем становится все больше. Вот и не торопятся корейцы. Поспешишь — людей насмешишь. Или в переводе на французский — «Renault».