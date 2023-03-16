Сертификация нового Genesis и отмена переезда в Казахстан: что задумала Hyundai

И тут из затихшего офиса российского подразделения прилетает еще одно известие: компания Hyundai Motor пока не приняла решения о будущем своего завода в Санкт-Петербурге. И точка. Никаких сроков, никаких подробностей и никакого НАМИ на горизонте. На горизонте планирования, разумеется, потому что на соседнем заводе, где некогда собирали Nissan, НАМИ и сопутствующий АВТОВАЗ уже поселились.

Пытаясь понять ситуацию — проанализировать ее, как и русскую душу, невозможно — можно нащупать вот какую тенденцию: яростней всего за все хорошее и против всего плохого выступили именно европейские бренды. Американцам и уходить-то особо нечем было. Японцы? Ну, официально, кроме «подреношного» Nissan, никто пока с нами не простился, если не считать позорного фальцета Toyota, который оборвался через несколько часов уверениями, что нам всем показалось.

А чего корейцы? Вероятно, они ждут, пока пыль уляжется, и тяжелая длань заокеанского обкома ослабит хват, отвлекшись на иные, куда более важные проблемы. Внутренние. Как-то уж слишком рядом вышла корейская новость с известием о падении не самого бездарного американского банка. Да и других подобных в информационном пространстве день за днем становится все больше. Вот и не торопятся корейцы. Поспешишь — людей насмешишь. Или в переводе на французский — «Renault».