Skoda объявила о продаже всех своих российских активов

– Skoda в связи с завершением бизнес-активности в России потеряла почти 700 млн. евро. Наша компания ведет переговоры о продаже своих российских заводов и торговой сети. Они находятся в завершающей фазе, — заявил журналистам Клаус Зеллмер.

Он уточнил, что расходы чешского бренда в нашей стране были связаны с необходимостью поддерживать производственные и сбытовые активы в рабочем состоянии при том, что компания уже больше года не занимается выпуском и реализацией своей продукции в РФ. Напомним, что до весны прошлого года автомобили марки Skoda выпускали на предприятии в Калужской области и Нижнем Новгороде.

— Нет шансов на то, чтобы мы в ближайшее время возобновили там производство и продажи, — уверен Зеллмер.

До начала 2022 года отечественный рынок был для чешского бренда вторым по значимости после германского. За 2021 год в России было реализовано свыше 90 000 автомобилей марки. На данный момент концерн Volkswagen, в который входит Skoda, определил приоритетным рынком для «чехов» страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, чешская компания играет роль «бренда-фронтмена» всего концерна Volkswagen на рынке Индии.