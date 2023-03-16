Совсем не бюджетный: седан Kaiyi E5 получил российский ценник

Когда калининградский «Автотор» приступил к производству седана Kaiyi E5, представители завода говорили о том, что четырехдверка в самом доступном исполнении обойдется покупателю не сильно дороже миллиона рублей. Но что же мы видим теперь? На старте продаж за китайский автомобиль попросили почти в два раза больше.

В компании, конечно, уверяют, что в обозримом будущем список комплектаций расширится, и появятся более бюджетные версии. Однако уже сейчас понятно, что «немногим больше миллиона» целковых они все равно стоить не будут.

Напомним, что в движение Kaiyi E5 приводит 1,5-литровый мотор на 147 л. с., пару которому составляет вариатор. Привод — безальтернативно передний. В списке опций пока единственной доступной версии Luxury — светодиодная оптика, 17-дюймовые «колеса», бесключевой доступ, система кругового обзора, круиз-контроль, обогрев передних кресел и прочее оборудование.