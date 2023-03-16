Совсем не бюджетный: седан Kaiyi E5 получил российский ценник

Фото: Kaiyi
В России официально стартовали продажи китайского седана Kaiyi E5, главным конкурентом которого называется LADA Vesta NG. Наконец, стала известна и его цена: начальный прайс новинки почти в два раза превысил предполагаемый и составил 1 959 000 рублей.
Артем Князев

Когда калининградский «Автотор» приступил к производству седана Kaiyi E5, представители завода говорили о том, что четырехдверка в самом доступном исполнении обойдется покупателю не сильно дороже миллиона рублей. Но что же мы видим теперь? На старте продаж за китайский автомобиль попросили почти в два раза больше.

В компании, конечно, уверяют, что в обозримом будущем список комплектаций расширится, и появятся более бюджетные версии. Однако уже сейчас понятно, что «немногим больше миллиона» целковых они все равно стоить не будут.

Напомним, что в движение Kaiyi E5 приводит 1,5-литровый мотор на 147 л. с., пару которому составляет вариатор. Привод — безальтернативно передний. В списке опций пока единственной доступной версии Luxury — светодиодная оптика, 17-дюймовые «колеса», бесключевой доступ, система кругового обзора, круиз-контроль, обогрев передних кресел и прочее оборудование.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, китайские авто
16 марта 2023
477