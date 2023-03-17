Иран официально подтвердил отправку своих машин в Россию

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о намерении Ирана завалить нас дешевыми транспортными средствами. Сегодня, повторимся, факт подтвержден официальным лицом. По условиям соглашения, автомобили марки Saipa станут прибывать к нам через Беларусь. Таким путем до России должны добраться 45 000 легковушек. Об этом сообщает минский портал Office Life со ссылкой на тегеранское информагентство IRNA.

Сумма контракта уже давно не секрет. Она составляет 450 000 000 долларов, то есть стоимость одного автомобиля равна 10 000 долларов. Это не учитывая таможенные формальности, утильсбор и маржу дилера. Компания «Лаки Кэренси», местный партнер «Саипа», намерена ежегодно продавать в РБ 500—1000 машин. Остальные пойдут на российский рынок. Конкуренцию продукции АВТОВАЗа уже в этом году составят хетчбэк Quik, а также седаны Saina и Shahin.