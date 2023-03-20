АВТОВАЗ снова освоит производство пикапа Niva

О том, что пикапы на базе знаменитого внедорожника снова могут появиться в салонах дилеров, сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Тем не менее, не все так просто. Напомним, что проект ВАЗ−2329 закрыли еще в 2019 году. Тогда у машины был несущий кузов, сделанный на базе удлиненной платформы «Нивы». Сборкой занималась фирма «Супер-Авто».

После сворачивания работ, списали в утиль контур для сварки кузова. А без него восстановление производства невозможно. Поэтому заводу придется где-то искать новое оборудование. Некоторые источники также сообщают, что сотрудничество планируют начать с другим подрядчиком, то есть с «ВИС-Авто». Компания уже выпускает коммерческие модели на основе машин LADA, но у них полурамная конструкция. Не исключено, что и ВАЗ−2329 может стать таким же.