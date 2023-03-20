Немцы выкатили обновленный Mercedes-Benz GLA

Освеженный Mercedes-Benz GLA обзавелся перелицованными бамперами, подретушированной решеткой радиатора и новым, более граненым капотом.

Кроме того, модели достались 20-дюймовые колесные диски из легкого сплава с новым рисунком, а гамма цветов окраски кузова пополнилась оттенком Spectral Blue.

Отныне даже в стандартном варианте исполнения GLA оборудован 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийно-развлекательного центра, переходящим в цифровую панель приборов диагональю 7 дюймов.

Головное устройство подверглось модернизации — голосовой интерфейс стал умнее и отзывчивее, а в меню развлекательного контента появились видеоигры. Помимо прочего, салон преобразился за счет новых декоративных элементов и свежей комбинированной отделки.

Что касается силовой линейки, то она представлена аж восемью вариантами. В их числе: дизельные агрегаты на 116, 150 и 190 сил, а также бензиновые моторы в диапазоне от 136 до 224 л. с., получившие в довесок 14-сильные стартер-генераторы.

Гибридная версия Mercedes-Benz GLA 250е освоила более производительный электрический двигатель мощностью 109 «лошадей» и модифицированную аккумуляторную батарею, что позволяет автомобилю исключительно на электротяге проезжать более 70 километров. При этом суммарная мощность силовой установки осталась прежней — 218 сил.