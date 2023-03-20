Три модели китайской BYD начали продавать в Узбекистане

Еще летом прошлого года крупный азиатский производитель гибридов и электромобилей анонсировал запуск производства на мощностях предприятия UzAuto. Для начала модельная линейка представлена тремя «железными конями»: Song Plus DM-I, Chazor DM-I и Han EV.

Самым доступным станет седан Chazor с гибридной системой DM-I. За него просят 285 736 000 сумов (1 917 288 рублей). В Китае «четырехдверку» называют Destroyer 05.

За ним идет среднеразмерный кроссовер BYD Song Plus DM-I с «прайсом» 367 732 000 сумов (2 467 400 рублей). А вот флагманский седан BYD Han будет полностью электрическим. Автомобиль длиной почти пять метров (4975 мм) может быть как переднеприводным, с электромотором мощностью 245 сил, так и полноприводным. Отдача силовой установки в этом случае составит 517 л. с. В зависимости от версии запас хода равен 610 или 715 км. За моноприводный вариант просят 613 581 000 сумов (4 100 000 рублей). Версия со всеми ведущими оценена в 655 634 000 сумов (4 400 000 рублей). Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Напомним, что BYD Han может быть и гибридным. Портал «АвтоВзгляд» первым протестировал такой автомобиль в России.