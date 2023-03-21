Почему многие автозапчасти скоро могут заметно подешеветь

— Для турецких компаний, выпускающих автозапчасти, ситуация, сложившаяся на отечественном рынке, стала подарком небес. Некоторые европейские и азиатские поставщики после весны прошлого года покинули нас, дав турецким конкурентам беспрецедентный шанс захватить российский рынок, — считает Андрей Журавский, ведущий технический специалист компании-поставщика продуктов автохимии «Аллея Груп».

По его словам, к текущему моменту очень многие турецкие производители разобрались в потребностях владельцев многомиллионного парка российских легковушек. И в соответствии с ними скорректировали свои производственные программы и сейчас крайне активно налаживают каналы продаж продукции в России. Речь идет о качественном «неоригинале» самой широкой номенклатуры, включая даже моторные масла, полностью отвечающие требованиям и допускам производителей европейских авто.

И есть все основания полагать, что турецкие запчасти для моделей как бюджетных, так и премиальных автобрендов чем дальше, тем сильнее будут представлены на прилавках отечественных автомагазинов. При этом они составят жесткую конкуренцию качественным запчастям китайского происхождения. Что вынудит поставщиков снижать цены в борьбе за не особо богатого в массе своей российского покупателя.