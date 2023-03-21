УАЗ остановил производство ряда автомобилей из-за проблем с комплектующими

Фото производителя
Ульяновский автозавод остановил выпуск ряда автомобилей в экспедиционных версиях. Речь идет о внедорожниках УАЗ «Патриот», «Хантер» и УАЗ СГР, известной под прозвищем «Буханка». Причиной тому — сложности, вызванные отсутствием необходимых автокомпонентов.
Мирон Горин

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» на Ульяновском автозаводе, «в настоящее время указанные модификации действительно не выпускаются. Это связано со сменой поставщиков некоторых позиций из списка оснащения, и, как следствие, необходимостью полноценного тестирования и настроек оборудования».

Впрочем, после того, как поставки необходимых компонентов будут возобновлены, сборка вышеупомянутых автомобилей снова перезапустится.

Между тем, недавно ульяновцы вернули в оснащение своих машин антиблокировочную систему тормозов. На смену ABS от немецкой Bosch пришел аналог от альтернативного поставщика из Китая, коим стала компания APG.

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21 марта 2023
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