УАЗ остановил производство ряда автомобилей из-за проблем с комплектующими

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» на Ульяновском автозаводе, «в настоящее время указанные модификации действительно не выпускаются. Это связано со сменой поставщиков некоторых позиций из списка оснащения, и, как следствие, необходимостью полноценного тестирования и настроек оборудования».

Впрочем, после того, как поставки необходимых компонентов будут возобновлены, сборка вышеупомянутых автомобилей снова перезапустится.

Между тем, недавно ульяновцы вернули в оснащение своих машин антиблокировочную систему тормозов. На смену ABS от немецкой Bosch пришел аналог от альтернативного поставщика из Китая, коим стала компания APG.