Kaiyi E5 получит в России супербюджетную версию для такси

Как заявил генеральный директор ООО «Каи Рус» Виталий Рябкин на «Межотраслевом автомобильном конгрессе» в Москве, сейчас на «четырехдверку» делается основная ставка. Ведь седанов у нас не хватает, да и спрос на модель хороший.

Заинтересованы в Kaiyi E5 и коммерческие структуры, вроде таксопарков, ведь «китаец» схож по размерам с такими некогда популярными моделями как Hyundai Elantra и Kia Cerato. Однако эксплуатация машины в такси имеет свои особенности. Оптика и кузовные детали должны быть дешевыми, потому как они первыми страдают в авариях. В результате идет разговор о подготовке «коммерческой» версии E5 с иным дизайном.

Предположим, что вся оптика будет исключительно галогенной, решетка радиатора — без «красивостей», а бамперы — составными. Тогда при ДТП не нужно менять деталь целиком. Достаточно обновить, скажем, правую часть, что существенно уменьшит затраты на ремонт. Да и пластик можно не красить, ведь на него наклеивается пленка.