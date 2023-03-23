Названы сроки запуска российского завода Mercedes-Benz

Фото: АвтоВзгляд
Как рассказал заместитель генерального директора и региональный директор по Санкт-Петербургу ГК «Автодом» Евгений Войтенков, работа машиностроительной площадки Mercedes-Benz в Подмосковье уже готова к рестарту производства. По словам топ-менеджера, сборка легковых автомобилей может возобновиться к лету 2023 года.
Мирон Горин

Вот только надеяться на то, что на предприятии вновь начнут собирать премиальные немецкие автомобили, увы, не приходится. Как и ожидалось, на конвейере пропишутся модели родом из Китая. Но какие, пока остается лишь догадываться.

Впрочем, генеральный директор «Автодом Подписка» Максим Шишко рассказал «Газете.ру», что завод намерен выпускать не просто китайскую продукцию, а исключительно премиального уровня. Не исключено, что речь идет о моделях люксового бренда Hongqi, принадлежащего «поднебесной» компании FAW.

Кстати сказать, в настоящий момент марка Hongqi официально заявилась в Россию и даже начала собирать команду для ведения бизнеса в нашей стране. Что из этого получится, вероятно, скоро узнаем.

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23 марта 2023
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